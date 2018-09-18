تركيا: المعارضة ستبقى في إدلب بموجب الاتفاق مع روسيا

أكدت الرئاسة التركية أن المعارضة السورية في إدلب ستبقى في نفس المناطق الموجودة فيها الآن في إطار الاتفاق الموقع بين تركيا وروسيا.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على حسابه في تويتر، أن "روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في المنطقة، وستتخذ موسكو إجراءات تحول دون الهجوم على إدلب".

President Erdoğan took dipl initiative to prevent a major humanitarian crisis in Idlib, Syria.

Acc to the agreement:

The opposition will remain in areas where they already are.

Russia and Turkey will conduct joint patrols.

Russia will take measures to prevent attack on Idlib. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين عن الاتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إعلان منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، على أن يتم إخلاء محافظة إدلب من كل الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

المصدر: وكالات