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تركيا: المعارضة ستبقى في إدلب بموجب الاتفاق مع روسيا

أخبار العالم العربي

تركيا: المعارضة ستبقى في إدلب بموجب الاتفاق مع روسيا
Reuters
إبراهيم قالن
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أكدت الرئاسة التركية أن المعارضة السورية في إدلب ستبقى في نفس المناطق الموجودة فيها الآن في إطار الاتفاق الموقع بين تركيا وروسيا.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على حسابه في تويتر، أن "روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في المنطقة، وستتخذ موسكو إجراءات تحول دون الهجوم على إدلب".

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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين عن الاتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إعلان منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، على أن يتم إخلاء محافظة إدلب من كل الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

المصدر: وكالات

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