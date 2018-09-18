خبير مصري يكشف لـRT خطة إسرائيل "الماكرة" لضرب اللاذقية

علق الخبير السياسي المصري، المحاضر في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بمدينة نيجني نوفغورود الروسية، عمرو الديب، على الضربة الإسرائيلية على سوريا، واصفا إياها بغير المتوقعة.

وأوضح الخبير المصري في تصريحات خاصة لـRT، أن إسرئيل قامت بضربة غير متوقعة بعد مرور يوم واحد على الاتفاق الروسي- التركي بعدم المضي قدما في العملية العسكرية في محافظة إدلب من أجل حقن الدماء، حيث قامت تل أبيب بضرب كفة الحلول السلمية وترجيح كفة العمليات العسكرية.

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وأشار إلى أنه وفقا لبروتوكولات التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل، كان يجب على الإسرائيليين أن يخطروا وزارة الدفاع الروسية بأي تحرك عسكري في سوريا بوقت كافي، لاتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم حدوث أي خسائر في الأرواح أو المعدات.

ونوه الديب بأن إسرائيل كالعادة تتصرف بشكل غير مسؤول من أجل الوصول لأي أهداف عسكرية وإن كانت غير مهمة، فمن أجل قصف ثلاثة مواقع عسكرية في اللاذقية، قامت بقتل 14عسكريا روسيا كانوا على متن طائرة إل-20، مستخدمة هذه الطائرة كدرع ضد الصواريخ السورية.

وقال الخبير السياسي المصري: "الرادارات الإسرائيلية رصدت إقلاع الطائرة الروسية فوق الأهداف التي ترغب في ضربها، وأبلغت القيادة الروسية قبل دقيقة واحدة فقط من تنفيذ الضربة، وهذا يعني أن المقاتلات الإسرائيلية كانت موجودة بالفعل في الأجواء، واتخذت وضع القصف والتمويه خلف الطائرة الروسية التي تحمل على متنها أرواح 14 جنديا روسيا."

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وتابع: "استغلت إسرائيل وجود الطائرة الروسية لإجبار الدفاعات السورية على عدم التحرك أو تنفيذ ضربات على المقاتلات، ولكن شدة الضربات أجبرت الدفاع الجوي السوري على الرد، ولم يكن لديهم علم بوجود فخ الطائرة الروسية والذي نصبته إسرئيل بطريقة ماكرة."

وأكد الخبير المصري أن روسيا قد تدخل في الصراع الإسرائيلي-الإيراني على الأراضي السورية، نظرا لإعلان الجانب الروسي حق الرد الذي يراه مناسبا للرعونة الإسرائيلية.

المصدر: RT