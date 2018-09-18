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النواب العراقي يتلقى أوراق أول مرشح لرئاسة الجمهورية

أخبار العالم العربي

النواب العراقي يتلقى أوراق أول مرشح لرئاسة الجمهورية
Reuters
مجلس النواب العراقي
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أعلن مصدر برلماني عراقي أن المرشح المستقل سردار عبد الله، هو أول مرشح كردي يقدم أوراق ترشحه بشكل رسمي إلى مجلس النواب، قبل التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.

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وأفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، بأن "سردار عبد الله وصل اليوم إلى بغداد قادما من إقليم كردستان، حيث قدم أوراق ترشحه إلى منصب رئيس الجمهورية كمرشح مستقل".

وكشف مصدر "السومرية" أن عبد الله كان عضوا بمجلس النواب، وعضوا في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بالدورة البرلمانية الثانية، إضافة إلى شغله منصب رئيس كتلة التغيير البرلمانية في نفس الدورة.

وكان مصدر مطلع كشف أمس، عن أسماء ستة مرشحين للمنافسة على شغل منصب رئيس الجمهورية هم، سردار عبد الله، ولطيف رشيد، وملا بختيار، وفاضل ميراني، وبرهم صالح، وسليم شوشكي.

المصدر: "السومرية نيوز"

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