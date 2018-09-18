أول زيارة للحلبوسي إلى البصرة للاطلاع على مشاكلها

وصل إلى محافظة البصرة اليوم رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب محمد الحلبوسي ونائباه حسن الكعبي وبشير الحداد، على رأس وفد نيابي وحكومي رفيع المستوى.

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ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعا في مقر الحكومة المحلية، بحضور أعضاء مجلس النواب عن البصرة والمحافظ، وأعضاء مجلس المحافظة، لمناقشة أوضاع البصرة والاطلاع ميدانيا على المشاكل التي تواجهها.

المصدر: RT