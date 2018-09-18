 
مباشر

أول زيارة للحلبوسي إلى البصرة للاطلاع على مشاكلها

أخبار العالم العربي

أول زيارة للحلبوسي إلى البصرة للاطلاع على مشاكلهامحمد الحلبوسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksyd

وصل إلى محافظة البصرة اليوم رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب محمد الحلبوسي ونائباه حسن الكعبي وبشير الحداد، على رأس وفد نيابي وحكومي رفيع المستوى.

إقرأ المزيد
الاحتجاجات في البصرة البصرة أول وجهة للحلبوسي بعد تسلمه مهامه

ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعا في مقر الحكومة المحلية، بحضور أعضاء مجلس النواب عن البصرة والمحافظ، وأعضاء مجلس المحافظة، لمناقشة أوضاع البصرة والاطلاع ميدانيا على المشاكل التي تواجهها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إقالات الجزائر.. مكافحة فساد أم استعداد للانتخابات الرئاسية؟