الكرملين: حادث "إيل-20" لن يؤثر في تنفيذ اتفاق إدلب

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن إسقاط الطائرة الروسية قبالة الساحل السوري لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في تنفيذ اتفاق إدلب.

وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء ردا على سؤال صحفي: "هذا الحادث لن يؤثر إطلاقا (على اتفاق حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب)، وهذا اتفاق هام وتقدم مصيري من وجهة نظر مستقبل سوريا، أكد مرة أخرى قدرة موسكو وأنقرة على التوصل إلى حلول وسط ذات فعالية بما في ذلك مصلحة تحقيق الهدف النهائي المتمثل في تسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية الدبلوماسية".

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وكانت موسكو في وقت سابق من اليوم قد حمّلت إسرائيل المسؤولية عن تحطم طائرة "إيل-20" العسكرية الروسية ومقتل أفراد طاقمها الـ15 بعد إصابتها بصاروخ سوري أثناء تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارة الإسرائيلية على اللاذقية مساء أمس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات الإسرائيلية تسترت بالطائرة الروسية أثناء شن الهجوم، ما جعلها عرضة للنيران الصديقة.

المصدر: وكالات