بعد ليلة ظلماء.. اللاذقية ترى النور من جديد

أعادت ورشات وزارة الكهرباء السورية التيار إلى كامل محافظة اللاذقية بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة جراء الغارات الإسرائيلية على المحافظة مساء الاثنين.

إقرأ المزيد

وقال وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إن "ورشات الوزارة أعادت التغذية الكهربائية لكامل محافظة اللاذقية بعد انقطاعها عن جزء من المدينة نتيجة العدوان الذي تعرضت له المحافظة مما أدى لأضرار على خط توتر عالي 66 ك ف".

وأشار إلى أن ورشات الكهرباء توجهت على الفور إلى مكان الاعتداء وقامت بأعمال الإصلاح على الخط المذكور.

وتسببت الغارات بوقوع أضرار كبيرة في محطة تحويل الكهرباء في بلدة سقوبين على أطراف مدينة اللاذقية.

المصدر:"سانا"