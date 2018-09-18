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وفاة شاب فلسطيني تعرّض للضرب على أيدي جنود إسرائيليين

أخبار العالم العربي

وفاة شاب فلسطيني تعرّض للضرب على أيدي جنود إسرائيليين
AFP
صورة من الأرشيف لقوات إسرائيلية خاصة
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توفي صباح اليوم الثلاثاء الشاب الفلسطيني محمد زغلول الريماوي متأثرا بإصاباته، إثر تعرضه للضرب على أيدي جنود في القوات الخاصة الإسرائيلية اعتقلوه شمال غربي رام الله.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن بشير الريماوي شقيق محمد قوله، إن قرابهة 40 جنديا من الوحدات الخاصة الإسرائيلية اقتحموا منزل العائلة فجر اليوم واعتقلوا محمد ثم انهالوا عليه بالضرب حتى سقط مغمى عليه، قبل أن يقتادوه إلى وجهة مجهولة.

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وأضاف: "أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية اتصل بالعائلة صباحا ليسأل عن وضع محمد الصحي"، قبل أن يتصل الارتباط الفلسطيني بالعائلة ليبلغها أن محمد قد توفى دون إعطاء مزيد من التوضيح عن أسباب الوفاة أو موعد تسليم جثمانه.

المصدر: معا

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