عشرة جرحى في الهجوم الإسرائيلي على اللاذقية

أفادت وسائل الإعلام السورية بسقوط 10 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على شرقي مدينة اللاذقية السورية الليلة الماضية، فيما تشير المصادر الطبية إلى خطورة حالة اثنين من المصابين.

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وقالت "الإخبارية" السورية "حوالي عشر إصابات حصيلة العدوان على اللاذقية، وتم تخريج ثمانية منهم من المشفى حسب مديرية صحة اللاذقية".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن غارات إسرائيلية استهدفت مؤسسة الصناعات التقنية في اللاذقية، وأضافت أن المضادات الجوية تصدت لها وأسقطت عددا من الصواريخ.

من جهته قال ما يسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن اثنين من العسكريين لم تعرف هويتهما حتى اللحظة، قتلا خلال الضربات الصاروخية المكثفة التي يرجح أنها إسرائيلية، واستهدفت مساء أمس الاثنين مستودعات ضمن مؤسسة الصناعات التقنية الواقعة في الضواحي الشرقية لمدينة اللاذقية.

وأضاف "المرصد" أنه تم العثور على الجثتين بعد إخماد الحرائق التي تسببت بها الصواريخ المعادية، فيما أصيب أكثر من 10 عسكريين هم 7 سوريين ولم تعرف هوية الـ3 الآخرين، مما يرشح ارتفاع عدد القتلى والمصابين.

المصدر: وكالات