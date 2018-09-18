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العامري يعلن سحب ترشحه لرئاسة الوزراء

أخبار العالم العربي

العامري يعلن سحب ترشحه لرئاسة الوزراء
Reuters Ahmed Saad
هادي العامري
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أعلن زعيم تحالف "البناء" هادي العامري، اليوم الثلاثاء، سحب ترشحه لرئاسة الوزراء العراقية، مشددا على ضرورة أن يحظى المرشح لهذا المنصب بتوافق جميع الكتل.

وقال العامري في مؤتمر صحفي اليوم: "أعلن أمام الشعب العراقى العزيز سحب ترشحي لرئاسة مجلس الوزراء وفتح المجال أمام الحوارات الجادة لانتخاب رئيس لمجلس الوزراء وحكومته، وفقا لرؤية المرجعية الدينية العليا والشروط التي حددتها المرجعية".

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وأضاف: "كما عملنا سوية ليلا ونهارا من أجل محاربة داعش وتخليص العراقيين من هذه الآفة يجب أن نعمل سوية من أجل النجاح بتقديم الخدمات وبناء العراق".

المصدر: السومرية نيوز

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