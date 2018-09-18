العامري يعلن سحب ترشحه لرئاسة الوزراء

أعلن زعيم تحالف "البناء" هادي العامري، اليوم الثلاثاء، سحب ترشحه لرئاسة الوزراء العراقية، مشددا على ضرورة أن يحظى المرشح لهذا المنصب بتوافق جميع الكتل.

وقال العامري في مؤتمر صحفي اليوم: "أعلن أمام الشعب العراقى العزيز سحب ترشحي لرئاسة مجلس الوزراء وفتح المجال أمام الحوارات الجادة لانتخاب رئيس لمجلس الوزراء وحكومته، وفقا لرؤية المرجعية الدينية العليا والشروط التي حددتها المرجعية".

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وأضاف: "كما عملنا سوية ليلا ونهارا من أجل محاربة داعش وتخليص العراقيين من هذه الآفة يجب أن نعمل سوية من أجل النجاح بتقديم الخدمات وبناء العراق".

المصدر: السومرية نيوز