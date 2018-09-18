مقتل شابين فلسطينيين بضربة إسرائيلية شرقي خان يونس

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل شابين على حدود القطاع نتيجة استهداف الطائرات الإسرائيلية مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرقي خان يونس جنوب غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إن "طواقم الإسعاف نقلت الشهيدين إلى مجمع ناصر الطبي بعد انتشالهما على مقربة من السياج الحدودي"، مشيرا إلى أن الشابين هما إﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺧﻀﺮ من خان يونس.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مجموعة من الشبان بعد اقترابهم من السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن القصف جاء بعد أن نصب الشبان "جسما مشبوها" بقرب السياج الحدودي.

#عاجل أغارت طائرة عسكرية على مخربين اقتربوا بصورة مشبوهة باتجاه السياج الامني جنوب قطاع #غزة ووضعوا جسم مشبوه بالقرب منه — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 17 сентября 2018 г.

المصدر: "معا"