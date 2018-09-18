واشنطن ترحب بجهود موسكو وأنقرة لإعلان منطقة عازلة في إدلب
Sputnik
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أعرب مصدر مسؤول في الخارجية الأمريكية، عن ترحيب الولايات المتحدة بجهود روسيا وتركيا لإنهاء العنف في محافظة إدلب السورية، واتفاقهما على إعلان منطقة عازلة تضع حدا للتوتر هناك.
وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": "نرحب ونشجع روسيا وتركيا على اتخاذ خطوات عملية لمنع الهجوم العسكري من حكومة (بشار) الأسد وحلفائه، على محافظة إدلب، كما نرحب بأي جهود مخلصة للحد من العنف في سوريا".
المصدر: نوفوستي
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