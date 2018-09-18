"فرانس برس" عن الجيش الفرنسي: لا علاقة لنا بهذا الهجوم

في سياق ردود الفعل على أنباء الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له اللاذقية السورية مساء أمس، نقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الجيش الفرنسي نفيه أي علاقة لبلاده بهذا الهجوم.

وقال المتحدث: "الجيش الفرنسي ينفي أي ضلوع له في هذا الهجوم".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الفرقاطة الفرنسية "أوفيرن" الناشطة في المتوسط، أطلقت صواريخها في الوقت الذي أغارت في 4 طائرات إسرائيلية على اللاذقية السورية مساء أمس.

وأعلنت الدفاع الروسية أن قاعدة حميميم فقدت الاتصال بطائرة "إيل 20" روسية كان على متنها 14 عسكريا، أثناء الهجوم الإسرائيلي.

المصدر: أ ف ب