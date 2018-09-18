إسرائيل ترفض التعليق على فقدان الطائرة الروسية

رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على إعلان وزارة الدفاع الروسية عن فقدان طائرة لها قرب اللاذقية السورية أثناء غارة جوية إسرائيلية على مواقع سورية في المنطقة.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة "نوفوستي" الليلة الماضية: "لا نعلق على الأخبار القادمة من الخارج"، وذلك بعد أن طلبت مهلة لمناقشة الأمر مع القيادة.

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وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها فقدت الاتصال بطائرة "إيل 20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كم عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 14 عسكريا روسيا، مضيفا أن الحادث تزامن من قيام أربع طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية.

المصدر: نوفوستي