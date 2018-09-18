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وزارة الدفاع الروسية: فقدنا الاتصال بطائرة من طراز إيل 20 على متنها 14 عسكريا

روسيا زودت واشنطن على الأرجح بمعلومات عن الطائرة المفقودة

أخبار العالم العربي

روسيا زودت واشنطن على الأرجح بمعلومات عن الطائرة المفقودة
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رجحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن تكون موسكو قد زودت الجيش الأمريكي بمعلومات وتفاصيل حول الطائرة الروسية المفقودة من طراز إيل -20 قرب السواحل السورية. 

ونقلت القناة عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن تلقت من دولة أخرى معلومات حول نوع الطائرة وتفاصيل الحادثة، "لم يحدد المصدر الدولة التي أعطت تلك المعلومات، لكنه ألمح إلى أن لدى روسيا فقط بيانات مفصلة عن الطائرة المذكورة".

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