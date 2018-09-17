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السعودية تجمع رئيسي جيبوتي وإرتيريا بعد سنوات من القطيعة

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السعودية تجمع رئيسي جيبوتي وإرتيريا بعد سنوات من القطيعة
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عقد رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله ورئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي لقاء في مدينة جدة بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد 10 أعوام من القطيعة.

وأعرب رئيسي جيبوتي وإرتيريا عن بالغ التقدير والامتنان لجهود الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لعقد هذا اللقاء لفتح صفحة جديدة بين البلدين.

وفي السياق هنأ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عبر حسابه في تويتر الملك وولي العهد على نجاح جهودهما التي أفضت إلى عقد الاجتماع  بين رئيسي جيبوتي وإرتيريا في جدة الذي وصفه بـ"التاريخي".

المصدر: "الرياض" السعودية

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