السعودية تجمع رئيسي جيبوتي وإرتيريا بعد سنوات من القطيعة

عقد رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله ورئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي لقاء في مدينة جدة بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد 10 أعوام من القطيعة.

وأعرب رئيسي جيبوتي وإرتيريا عن بالغ التقدير والامتنان لجهود الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لعقد هذا اللقاء لفتح صفحة جديدة بين البلدين.

أهنئ سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين وسيدي سمو #ولي_العهد -حفظهما الله- على نجاح جهودهما المباركة والتي أدت إلى عقد الاجتماع التاريخي بين رئيس #جيبوتي ورئيس #اريتيريا في جدة بعد 10 أعوام من القطيعة، وسيفتح بإذن الله صفحة جديدة بين البلدين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. pic.twitter.com/SgyEwSoT22 — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) 17 сентября 2018 г.

وفي السياق هنأ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عبر حسابه في تويتر الملك وولي العهد على نجاح جهودهما التي أفضت إلى عقد الاجتماع بين رئيسي جيبوتي وإرتيريا في جدة الذي وصفه بـ"التاريخي".

المصدر: "الرياض" السعودية

