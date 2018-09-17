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الشرطة المصرية تشن حملة كبيرة على "شارع السوريين"

أخبار العالم العربي

الشرطة المصرية تشن حملة كبيرة على
Reuters Amr Dalsh
القاهرة
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شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، 3 حملات في وقت واحد مساء الأحد، لتنفيذ قرارات إغلاق وإزالة جميع الإشغالات، واستهدفت "شارع السوريين".

وقال نائب رئيس الجهاز خالد سرور إنه تم تنفيذ هذه الحملات بهدف عودة الانضباط في المدينة، والحد من العشوائيات والمخالفات بها، وإرجاع الواجهة الحضارية لمدينة 6 أكتوبر، وإيصال رسالة بعدم السماح بالعشوائيات فيها.

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وأوضح أن الحملات كانت أكثر في "شارع السوريين"، والذي يتخذ السوريون منه موقعا لجلب رزقهم منذ أكثر من 5 سنوات، وبدأوا العمل في مختلف الأنشطة ومنها المطاعم الخاصة السورية، والحلويات، والعطور، والعطارة، والاتصالات وغيرها.

واعترف أصحاب المحال والعمال المصريين، بأن السوريين لا يفتعلون المشاكل، ومنذ قدموا إلى الشارع وهم لا يعرفون سوى الانهماك في العمل، ولا يتشاجرون مع أحد، ويعاملون جيرانهم باحترام.

المصدر: المصري اليوم

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