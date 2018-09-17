ماذا استهدف الهجوم على مدينة اللاذقية؟

قالت مصادر لـRT إن الهجوم الصاروخي على اللاذقية مساء اليوم استهدف فرعا تقنيا لمركز البحوث العلمية تابعا للمركز الرئيسي في دمشق.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن النقطة، "تقنية بحتة" وهي كانت عبارة عن معمل ألمنيوم في السابق وتقع بالقرب من طريق حلب القديم.

وأكد أن قرابة 4 صواريخ على الأقل أصابت المبنى موضحا أن الهجوم كان على مدى 3 رشقات صاروخية تم التعامل مع بعضها من قبل الدفاعات الجوية السورية.

وقالت مصادر طبية لوكالة "سبوتنيك" إن 8 جرحى على الأقل وصلوا لمستشفى جامعة تشرين ثلاثة منهم جروحهم طفيفة وخمسة متوسطة.

المصدر: RT