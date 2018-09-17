وزارة التربية المغربية تسحب كتابا يسيء لـ "الذات الإلهية"

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عبر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة الرباط - سلا- القنيطرة، سحب جميع نسخ كتاب مدرسي باللغة الفرنسية يمس الذات الإلهية.

وكشفت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد إيفاد لجنة مختصة للبحث والتقصي في الموضوع، حيث تعتمد هذه النسخة في إحدى المؤسسات الخصوصية للتعليم الثانوي الإعدادي بالرباط.

وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها، أنها قررت سحب ترخيص المديرة التربوية للمؤسسة، لمسؤوليتها المباشرة في الموضوع، مع توجيه إنذار للمؤسسة تحت طائلة اتخاذ قرار الإغلاق في حالة العودة.

جاء ذلك في ظل حملة الانتقادات الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورة من كتاب مدرسي للغة الفرنسية بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة، يسيء إلى الذات الإلهية ويصف الله تعالى في نص بأنه "إله صغير أخذ ورقة وألوانا وبدأ في خلق العالم".

الأكاديمية كشفت أن الأمر يتعلق بكتاب للغة الفرنسية، بمستوى السنة أولى للتعليم الثانوي الإعدادي، يستعمل بشكل موازي للمقرر الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية، والذي أقدمت على استعماله إحدى المؤسسات الخصوصية في مديرية الرباط دون ترخيص.

وأشارت إلى أن الكتاب المعني غير مدرج في لائحة الكتب الموازية للمقررات الرسمية المرخص بها من طرف الأكاديمية، مما يعتبر "خرقا" لمقتضيات المادتين 4 و 8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

المصدر: فاس نيوز