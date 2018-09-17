بوتفليقة يستقبل ميركل

استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر اليوم الاثنين.

وفيما لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء، كانت الرئاسة الجزائرية قد أوضحت في وقت سابق أن زيارة ميركل تأتي "لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون" بين الجزائر وألمانيا.

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وأوضحت أن اللقاء سيكون "فرصة جديدة حتى يتواصل التشاور" بين البلدين حول "ترقية الحوار السياسي الثنائي والتركيز على إقامة شراكة ثنائية اقتصادية وتجارية هامة ستتوسع وتتعمق خلال الفترة المقبلة".

وكان من المتوقع أن يتبادل الطرفان وجهات النظر حول "المسائل الكبرى ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأزمة في ليبيا وقضية الصحراء الغربية والوضع في مالي وفي منطقة الساحل وكذا الشرق الأوسط"، بالإضافة إلى مسائل الهجرة والإرهاب العابر للحدود.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية