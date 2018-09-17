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التحقيق في خطأ ارتكبته الفضائية المصرية! (صور)

أخبار العالم العربي

التحقيق في خطأ ارتكبته الفضائية المصرية! (صور)
Reuters
ماسبيرو
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وقع فريق إعداد برنامج "مصر النهاردة" المذاع على فضائية مصر الأولى، في خطأ أثناء كتابة عنوان إحدى فقرات البرنامج.

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خطأ التلفيزيون المصري

وظهر على الشاشة عنوان الفقرة "جهود الدولة للقضاء على محو الأمية"، بدلا من "جهود الدولة للقضاء على الأمية".

ووفقا لجريدة "الوطن" المصرية يجري تحقيق مع فريق تحرير برنامج "مصر النهاردة"، في الخطأ الذي شهدته حلقة مساء أمس الأحد، من البرنامج، لمناقشة جهود الدولة للقضاء على الأمية.

المصدر: الوطن

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