الخارجية السعودية: لقاء تاريخي بين رئيسي جيبوتي وإرتيريا في جدة

أفادت وزارة الخارجية السعودية بأن مدينة جدة شهدت اليوم لقاء تاريخيا جمع رئيسي جيبوتي وإرتيريا استجابة لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويعد هذا ثاني لقاء بين زعيمين إفريقين لعقد الصلح في المملكة بعد أن وقع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، والرئيس الإريتري إسياس أفورقي، أمس اتفاق سلام تاريخي في جدة برعاية السعودية والأمم المتحدة.

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المصدر: وكالات