إحالة إعلامي لبناني أساء لأمير الكويت للنيابة العامة

طلب النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سمير حمود تحريك دعوى قضائية بحق إعلامي لبناني بتهمة "التحقير والقدح بشخص أمير الكويت، وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر".

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن القاضي حمود أحال ملف الإعلامي سالم زهران إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بعدما تم الاستماع إلى إفادته أمام المحامية العامة التمييزية، القاضية ميرنا كلاس، بشأن ما صرح به أثناء المقابلة التي أجرتها معه قناة "المنار" الخميس الماضي.

وكانت المقابلة المذكورة والتي تضمنت ادعاءات وافتراءات بحق أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، موضع استنكار وشجب من القيادات اللبنانية الرسمية، ومختلف القوى السياسية، والتي أكدت رفضها أي تطاول على الكويت وقيادتها، وحرصها على أفضل العلاقات بين البلدين.

لا استغرب

مجرد بوق ينفث سموم مرشده

في محطاتهم التي لوثها الحقد #سمو_الامير

وضعهم امام

الحقيقة المحسومة

بالاتفاق مع الصين وامريكا في ان واحد

لذلك يستاء منها اذناب ايران

"وإن الضغن

بعد الضغن!

يبدو عليك

ويخرج الداء الدفينا"#الا_سمو_الامير_ياقناة_المنارpic.twitter.com/PSDtKnl1bP — د.فالح عبدالله العزب 🇰🇼 (@DR_FAlazab) September 14, 2018

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"