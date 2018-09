إحالة إعلامي لبناني أساء لأمير الكويت للنيابة العامة

View this post on Instagram

نجدد مع قلناه مع الأخ محمد شري على قناة المنار ونؤكد عليه ونحن لم نسيء الى الكويت واميرها بل على العكس شكرناه،ويوم زار رئيس مجلس الأمة كان لنا كلام طيب موجود في الارشيف. وعليه نرحب بقرار المدعي العام القاضي حمود بطلبه تفريغ الحوار وهذا طلبنا. ونؤكد على التزامنا بالقانون وبإحترامنا للكويت واميرها والتزامنا بالقانون.