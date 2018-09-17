إحالة إعلامي لبناني أساء لأمير الكويت للنيابة العامة
طلب النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سمير حمود تحريك دعوى قضائية بحق إعلامي لبناني بتهمة "التحقير والقدح بشخص أمير الكويت، وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن القاضي حمود أحال ملف الإعلامي سالم زهران إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بعدما تم الاستماع إلى إفادته أمام المحامية العامة التمييزية، القاضية ميرنا كلاس، بشأن ما صرح به أثناء المقابلة التي أجرتها معه قناة "المنار" الخميس الماضي.
View this post on Instagram
نجدد مع قلناه مع الأخ محمد شري على قناة المنار ونؤكد عليه ونحن لم نسيء الى الكويت واميرها بل على العكس شكرناه،ويوم زار رئيس مجلس الأمة كان لنا كلام طيب موجود في الارشيف. وعليه نرحب بقرار المدعي العام القاضي حمود بطلبه تفريغ الحوار وهذا طلبنا. ونؤكد على التزامنا بالقانون وبإحترامنا للكويت واميرها والتزامنا بالقانون.
وكانت المقابلة المذكورة والتي تضمنت ادعاءات وافتراءات بحق أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، موضع استنكار وشجب من القيادات اللبنانية الرسمية، ومختلف القوى السياسية، والتي أكدت رفضها أي تطاول على الكويت وقيادتها، وحرصها على أفضل العلاقات بين البلدين.
لا استغرب— د.فالح عبدالله العزب 🇰🇼 (@DR_FAlazab) September 14, 2018
مجرد بوق ينفث سموم مرشده
في محطاتهم التي لوثها الحقد #سمو_الامير
وضعهم امام
الحقيقة المحسومة
بالاتفاق مع الصين وامريكا في ان واحد
لذلك يستاء منها اذناب ايران
"وإن الضغن
بعد الضغن!
يبدو عليك
ويخرج الداء الدفينا"#الا_سمو_الامير_ياقناة_المنارpic.twitter.com/PSDtKnl1bP
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"