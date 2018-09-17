الملك سلمان يستقبل ثالث زعيم أفريقي خلال 24 ساعة

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وهو ثالث زعيم أفريقي يلتقيه خلال 24 ساعة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان عقد في جدة اليوم، جلسة مباحثات مع رئيس جيبوتي، تم خلالها استعراض العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

والتقى أمس العاهل السعودي بكل من رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، والرئيس الإريتري إسياس أفورقي، اللذين وقعا في جدة اتفاق سلام تاريخي برعاية السعودية والأمم المتحدة.

المصدر: واس