حمد بن جاسم: الأسد انتصر في الحرب وإدلب ستسقط

قال رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني، إن الرئيس السوري بشار الأسد انتصر عسكريا في الحرب السورية وإدلب ستسقط، لكن الأسد خسر شعبه وبلده.

وأضاف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق في برنامج "حوار" على قناة "فرنس 24":" انتصار الأسد عسكريا هي خسارة، لا أعرف كيف يمكن لرئيس أن يبقى في هذا البلد بعد كل ما حدث، بعدما أصبح نصف الشعب خارج البلاد، الذكرى مؤلمة جدا".

وحول الوضع في محافظة إدلب السورية قال حمد بن جاسم:" إدلب ستسقط ولكن هذا لا يعني نهاية الحرب في سوريا".

وكان حمد بن جاسم قد أقر في مقابلة متلفزة في أكتوبر 2017 بتقديم الدعم المالي واللوجستي للجماعات والفصائل المعارضة للرئيس السوري.

وأوضح حمد بن جاسم، أن الدعم العسكري الذي قدمته بلاده للجماعات المسلحة في سوريا، كان يذهب إلى تركيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأن " كل شيء يرسل يتم توزيعه عن طريق القوات الأمريكية والأتراك والسعوديين".

المصدر: "فرانس 24"+ وكالات