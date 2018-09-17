انتخاب رئيس جديد لـ"دعم مصر"

فاز رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب المصري ونائب رئيس حزب "مستقبل وطن" عبد الهادي القصبي، بمنصب رئيس ائتلاف دعم مصر، خلفا للمهندس محمد السويدي، بالتزكية.

وأكد القصبي، بعد توليه المسؤولية في مؤتمر صحفي أن التشريعات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي أولوية بالنسبة للائتلاف خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنهم يعملون على خدمة مصلحة مصر في المقام الأول.

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وقال الرئيس الجديد للائتلاف، إن هناك كما كبيرا من التشريعات خرج من مجلس النواب خلال الثلاث سنوات الماضية، كما تصدى البرلمان لمجموعة كبيرة من الأزمات.

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر الجديد، أن قانون المحليات الذي ينتظره كثيرون، ستكون له أولوية أيضا في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية