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الجزائر تعلن استعدادها لاستقبال 5 آلاف من مواطنيها المتواجدين في ألمانيا بطريقة غير شرعية

أخبار العالم العربي

الجزائر تعلن استعدادها لاستقبال 5 آلاف من مواطنيها المتواجدين في ألمانيا بطريقة غير شرعية
RT
المؤتمر الصحفي لميركل وأويحيى
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أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أن هناك 40 ألف مهاجر غير شرعي متواجدون في ألمانيا، معلنا استعداد بلاده لاستقبال 5 آلاف منهم.

وجاء تصريح أويحيى هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تزور الجزائر.

وأضاف أويحيى أنه في البلاد يتواجد 20-30 ألفا من المهاجرين الأفارقة، معتبرا أنه "لا يمكن أن تصبح الجزائر ملجأ كبيرا لهم".

من جهتها قالت ميركل أن لدى الجزائر تجربة في مجال الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى إجرائها محدثات مع الحكومة الجزائرية بخصوص المهاجرين.

المصدر: RT

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