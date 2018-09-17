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اللجنة العليا للانتخابات السورية تعيد التصويت في أحد مراكز اللاذقية

أخبار العالم العربي

اللجنة العليا للانتخابات السورية تعيد التصويت في أحد مراكز اللاذقية
سانا
انتخابات الإدارة المحلية في سوريا (صورة أرشيفية)
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أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية سليمان القائد، عن إعادة الانتخابات في أحد مراكز محافظة اللاذقية بعدما ثبتت واقعة تزوير فيه.

ونقل موقع "الوطن أون لاين" الإخباري عن القائد قوله إن التحقيقات في قضية التزوير مع رئيس المركز وأعضائه ما زالت جارية.

وأوضح أن كشف التزوير جاء نتيجة رقابة اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة، مشيرا إلى أنه تتم حاليا إعادة الانتخابات في المركز للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لأول مرة فيه، والتي ستستمر حتى السابعة مساء من يوم الاثنين.

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وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في معظم المحافظات السورية يوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجالس الإدارة المحلية للمرة الأولى منذ 2011 وبإشراف قضائي كامل.

المصدر: وكالات

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