أردوغان: طائرة أمير قطر ليست هدية لي

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قراره قبول طائرة فاخرة من أمير قطر، في وقت تواجه فيه بلاده صعوبات اقتصادية.

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وقال أردوغان إن الطائرة هدية لم يتم دفع أموال مقابلها، ومهداة للدولة التركية، وليس له بشكل شخصي.

وأضاف أردوغان أن أمير قطر تبرع بالطائرة للدولة التركية، بعد أن علم بأنها أبدت اهتماما بشرائها، مشيرا إلى أن قيمتها حوالي 500 مليون دولار.

وقال الرئيس التركي للصحفيين خلال عودته من أذربيجان في مطلع الأسبوع، إنه "لن يحصل على نقود من تركيا، أقدم هذا هدية لتركيا، وهي تعاني من انخفاض حاد في قيمة العملة، وتضخم في خانة العشرات وتوقعات بانكماش اقتصادي حاد.

وتابع "أن الطائرة تخضع الآن لإعادة الطلاء، وبمجرد انتهاء ذلك سنسافر بها، لكنكم ستستقلون طائرة مملوكة للجمهورية التركية، ليست طائرتي".

وفي وقت سابق ذكرت محطة "تي.آر.تي" الإخبارية الرسمية، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أهدى أردوغان الطائرة، التي قالت وسائل إعلام تركية إنها من طراز "بوينغ 8-747" مما أثار انتقادات من المعارضة التركية.

وذكرت صحيفة "حريت" أن سزجين تانريكول وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض، عبر عن قلقه من أن تكون الطائرة مشتراة وليست مهداة.

وأضافت الصحيفة أن الطائرة تتسع وفق تصميمها الأساسي لـ400 راكب، إلا أنها خضعت إلى تصميم خاص، وانخفض عدد مسافريها بذلك إلى 76 راكبا.

المصدر: رويترز