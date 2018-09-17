معارضة سورية توجه رسالة للأسد بمناسبة عيد ميلاده

هنأت رئيسة حزب "سوريا الوطن" المعارض مجد نيازي، الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة عيد ميلاده في رسالة عبر فيسبوك ونقلت له وضع المجتمع السوري ومعاناته في ظل الأزمة السورية الراهنة.

وقالت نيازي المحسوبة على معارضة الداخل:"المواطن يحبك سيادة الرئيس وانتخبك ونقدر الهموم والمشاكل التي تتحملها...هذه البلاد صمدت بتضحيات وصمود شعبها ورئيسها، ولكن الصمود بحاجة إلى أدوات...الشعب لا يستطيع أن يأكل أو يعيش أو يذهب إلى المستشفى أو المدرسة أو الطبيب، الشعب تحمل أصعب الظروف، المواطنون يتكدسون بالمواصلات".

وأضافت نيازي أن "راتب الموظف خريج الجامعة 45 ألف ليرة سورية لا تكفيه سعر خبز هو وعائلته، ولا نلوم من يرتشي".

وتابعت "نطلب من سيادتك تكليف الشخص المناسب، الدولة ناجحة خارجيا، ولكن داخليا الشعب متعب، تهديد المواطنين بالسلاح منتشر، والإرهاب الأمني وإرهاب الوزراء، والإرهاب الفكري والإعلامي ينتشر".

وأشارت نيازي إلى أن "حيتان المال الذين أكلوا البلد، يزورون الحقائق، وكل من يتكلم يتعرض للهجوم وشهادات الوطنية تباع على البسطات"، كما انتقدت الانتخابات وهيمنة الحزب الواحد، وقالت إن الحكومة بدأت بإعادة إعمار المساجد ونحن بحاجة لمستشفيات، الشعب يستحق حكومة أفضل ومسؤولين أمنيين أفضل".

وختمت بالقول إن "هناك سوريين يريدون العودة ولكن يخافون والبلد بحاجتهم وهم بحاجة إلى ضمانات".

المصدر: وكالات