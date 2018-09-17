السيسي يؤكد ضرورة كشف حقيقة مقتل الطالب الإيطالي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام القاهرة بالشفافية الكاملة مع روما، وتعاون النيابة العامة المصرية مع نظيرتها الإيطالية لكشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالي في مصر.

وأوضح الرئيس المصري خلال استقباله رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو اليوم الاثنين، أن بلاده حريصة على التوصل إلى الحقيقة، والتزام السلطات المصرية بالشفافية الكاملة مع الجانب الإيطالي والتعاون من قبل النيابة العامة مع نظيرتها الإيطالية، بما يخدم التوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أكد حرص مصر على تكثيف التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات على نحو يعكس العلاقات والروابط التاريخية بين شعبي البلدين.

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وكان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني يعد دراسة أكاديمية عن أحوال العمال في مصر قبل اختفائه في 25 يناير 2016، تزامنا مع احتفال مصر بذكرى ثورة يناير 2011، حيث كانت القاهرة تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

واستؤنفت العلاقات بين البلدين في سبتمبر الماضي، بعودة السفير الإيطالي إلى القاهرة، بعد أكثر من عام على استدعاء الحكومة الإيطالية له احتجاجا على عدم التوصل إلى أي نتائج في قضية مقتل ريجيني.

المصدر: المصري اليوم