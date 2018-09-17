51 مليون دينار من المانحين لدعم الأردن في تعليم أطفال اللاجئين

أعلنت أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عن تقديم 51 مليون دينار لدعم النظام التعليمي الأردني، في ظل أعباء اللاجئين.

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وجاء هذا الدعم لتمويل خطة الحكومة الأردنية من أجل تسريع الوصول إلى التعليم النوعي الرسمي للطلبة من اللاجئين السوريين للعام الدراسي 2018 / 2019، وتعبيرا عن التزام الدول المانحة، واستمرار دعمها لالتزام الأردن في توفير التعليم لجميع الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم.

وتوزع الدعم الإضافي الجديد بواقع 2،7 مليون دينار من الحكومة الأسترالية، 2،7 مليون من الحكومة الكندية، و10 ملايين من الاتحاد الأوروبي، و17 مليونا من الحكومة الألمانية، 1،5 مليون من الحكومة النرويجية، 9،2 مليون من المملكة المتحدة، و0،7 مليون دينار من الولايات المتحدة.

وسيمكن هذا الدعم المملكة من تغطية جزء كبير من متطلبات خطة "تسريع الوصول إلى التعليم الرسمي للطلبة من اللاجئين، وتوفير التعليم النوعي لنحو 130 ألف طالب منهم في المدارس الأردنية، بالإضافة إلى توظيف المعلمين الجدد وتدريبهم، وتمويل رواتب المعلمين والإداريين، وفتح المدارس الإضافية ذات الفترتين، وشراء الكتب المدرسية، ودفع الرسوم الدراسية، وتغطية كلفة العمليات التشغيلية للمدارس، وتوفير المعدات لها.

وأكد وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة خلال لقائه اليوم في الوزارة سفراء الدول المانحة، أن بلاده ملتزمة بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، بضمان حق التعليم لكل طفل على الأراضي الأردنية دون استثناء.

وشدد محافظ على استمرار الوزارة في جهودها للوصول للطلبة من اللاجئين السوريين، ممن هم خارج المدرسة، وقبولهم في المدارس الحكومية، وزيادة وصولهم لرياض الأطفال، وتحسين تجهيز جميع المدارس في المخيمات، وتوفير الكهرباء فيها، وزيادة أعداد المكتبات ومختبرات الحاسوب ومختبرات العلوم في هذه المدارس.

المصدر: "بترا"