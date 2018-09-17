إسرائيل تلغي قرار ترحيل بروفيسور فرنسي متضامن مع الخان الأحمر في القدس الشرقية

ألغت محكمة الصلح في القدس ترحيل البروفيسور فرانك رومانو، الناشط في مجال حقوق الإنسان، بعد قرار ترحيله إثر مشاركته في اعتصامات قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم في القدس الشرقية.

إقرأ المزيد

واعتقل البروفيسور "بتهمة عرقلة عمل عناصر الأمن الإسرائيلي" أثناء مشاركته في اعتصام قرية الخان الأحمر في القدس الشرقية التي تعتزم السلطات الإسرائيلية إزالتها بقرار من المحكمة العليا.

وبعد أن كان رومانو خاضعا لإجراءات الطرد من إسرائيل، قررت قاضية محكمة الصلح في القدس الإفراج عنه، وألغت قرار ترحيله.

ويقطن قرية الخان الأحمر 173 فلسطينيا يعيشون في 32 بيتا، وفيها مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي، الذي يعارض الهدم.

المصدر:"i24news.tv"