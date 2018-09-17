 
مباشر

إسرائيل تلغي قرار ترحيل بروفيسور فرنسي متضامن مع الخان الأحمر في القدس الشرقية

أخبار العالم العربي

إسرائيل تلغي قرار ترحيل بروفيسور فرنسي متضامن مع الخان الأحمر في القدس الشرقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kss6

ألغت محكمة الصلح في القدس ترحيل البروفيسور فرانك رومانو، الناشط في مجال حقوق الإنسان، بعد قرار ترحيله إثر مشاركته في اعتصامات قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم في القدس الشرقية.

إقرأ المزيد
ساعات حاسمة مع اقتراب موعد هدم الجيش الإسرائيلي لقرية "الخان الأحمر" شرقي القدس

واعتقل البروفيسور "بتهمة عرقلة عمل عناصر الأمن الإسرائيلي" أثناء مشاركته في اعتصام قرية الخان الأحمر في القدس الشرقية التي تعتزم السلطات الإسرائيلية إزالتها بقرار من المحكمة العليا.

وبعد أن كان رومانو خاضعا لإجراءات الطرد من إسرائيل، قررت قاضية محكمة الصلح في القدس الإفراج عنه، وألغت قرار ترحيله.

ويقطن قرية الخان الأحمر 173 فلسطينيا يعيشون في 32 بيتا، وفيها مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي، الذي يعارض الهدم.

المصدر:"i24news.tv"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مصارعة الثيران.. رياضة أم عنف؟