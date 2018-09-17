اتفاق أردني سوري على استكمال الإجراءات الفنية لفتح الحدود

أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانه غنيمات أن الجانبين الأردني والسوري اتفقا على استكمال الإجراءات الفنية لفتح الحدود بين البلدين.

ونفت الناطقة الرسمية أن يكون هناك موعد محدد لإعادة افتتاح المعبر المغلق منذ العام 2015، موضحه أنه تم الاتفاق في الاجتماع الأخير بين الجانبين على "استكمال الإجراءات الفنية لفتح الحدود".

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ويرتبط الأردن مع سوريا بحدود طولها 375 كم، وعليها معبران حدوديان مغلقان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، هما معبر "نصيب – جابر" الذي افتتح عام 1997 ويشتمل على 3 مسارات منفصلة، واحد للمسافرين القادمين وآخر للمغادرين بمركباتهم الخاصة أو بوسائط النقل العمومية، وثالث مخصص للشاحنات القادمة والمغادرة، كما يشتمل على منطقة حرة سورية - أردنية مشتركة ومرافق أخرى لخدمة المسافرين.

أما المعبر الثاني فهو، معبر "درعا - الرمثا" نسبة للمدينتين الحدوديتين المتلاصقتين، ومخصص لحركة المسافرين فقط، وأغلق منذ بداية الأزمة السورية.

المصدر: RT