عشرات اللاجئين السوريين يتجمعون في مناطق لبنانية تمهيدا لعودتهم إلى سوريا

تجمع عشرات اللاجئين السوريين اليوم الاثنين في مناطق متفرقة في لبنان، وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني في إطار تنظيم عودتهم إلى بلادهم.

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وأفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام بأن عددا من النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا، بدؤوا التجمع منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، في مركز باسل الأسد الثقافي في مدينة صور، تحت إشراف الأمن العام وبمؤازرة الجيش، حيث بلغ عددهم حوالي 110 أشخاص، وهي الدفعة الأولى من النازحين في منطقة صور.

وأضافت الوكالة أن دفعة أخرى من السوريين غالبيتهم من النساء والأطفال، تجمعوا في مدرسة عبد اللطيف فياض الرسمية في النبطية، حيث استقبلهم عناصر من الأمن العام وفق لوائح اسمية معدة مسبقا.

وبلغ عدد النازحين الراغبين بالعودة ضمن لوائح الأمن العام اللبناني حوالي 219 شخصا، على أن تنقلهم 6 حافلات بعد اكتمال الإجراءات إلى معبر المصنع، فيما سيغادر معظمهم إلى محافظة حلب.

9 حافلات سورية دخلت الى لبنان عبر نقطة المصنع عند التاسعة والنصف صباحًا باتجاه مناطق تجمع النازحين السوريين لنقلهم الى الاراضي السورية.۔ — Channel 23 (@ch23news) 17 сентября 2018 г.

#حسين_مرتضى



تجهيز عودة دفعة جديدة من النازحين السوريين الراغبين بالعودة الى وطنهم من لبنان



تجمع عددٌ من النازحين السوريين في المدينة الرياضية في مدينة بيروت، وذلك في إطار المبادرة التي تقوم بها المديرية العامة... https://t.co/78pXUBL9fR — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) 17 сентября 2018 г.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"