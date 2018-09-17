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الحوثيون: ضبط خلية تجسس تابعة للإمارات

أخبار العالم العربي

الحوثيون: ضبط خلية تجسس تابعة للإمارات
Reuters Khaled Abdullah Ali Al Mahdi
الحوثيون
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قالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، إنها ضبطت شبكة تجسس إماراتية تعمل على رفع إحداثيات ومعلومات عن الهيئات الأمنية التابعة للجماعة، ونقلها إلى دولة الإمارات.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع التابعة للحوثيين اليوم، فإن الشبكة على "ارتباط مباشر مع دولة الإمارات".

وأوضحت الوزارة أن عناصر تلك الشبكة عملوا على رفع إحداثيات تجمعات سكنية ومنازل مواطنين ومنشآت خدمية وفنادق وسفارات ومؤسسات حكومية على رأسها مكتب رئاسة الجمهورية ومبنى وزارة الداخلية وقوات النجدة ومحطة شركة النفط.

وأشارت إلى أنها ستنشر في وقت لاحق تقريرا مصورا يتضمن اعترافات عناصر الشبكة.

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وتعتبر الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف العربي بقيادة السعودية التي تخوض أعمالا قتالية في اليمن منذ مارس 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

ومع تكثيف الإمارات مشاركتها في النزاع اليمني أوائل يونيو الماضي من خلال انضمامها لمعركة الساحل الغربي في البلاد، هددت القوات الحوثية بشن هجمات مكثفة على الدولة الخليجية واستهداف عاصمتها أبوظبي بالصواريخ.

المصدر: وكالة "سبأ" الحوثية

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