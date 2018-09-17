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"خلية الصقور" تعلن القبض على مجموعة من المتهمين بحرائق البصرة

أخبار العالم العربي

Reuters Essam Al Sudani
عربة عسكرية في أحد شوارع البصرة
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كشف مصدر استخباراتي عراقي اليوم الاثنين، عن إلقاء القوات الأمنية العراقية القبض على مجموعة من المتهمين بحرائق محافظة البصرة، التي رافقت التظاهرات الأخيرة.

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وذكر المصدر لـRT أن "القوات الأمنية ستكشف خلال الأيام المقبلة عن أسماء المتهمين، وربما ستنشر مقابلات تلفزيونية معهم بعد أن وصلوا لمرحلة الاعتراف"، مضيفا أنهم "اعترفوا بحرق مؤسسات الدولة العراقية ومبنى القنصلية الإيرانية".

وتابع: "تم إلقاء القبض على المتهمين في محافظة البصرة، بجهود "خلية الصقور" الاستخبارية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن المئات من سكان محافظة البصرة، تظاهروا أمس الأحد مطالبين بكشف مصير ثلاثين متظاهرا، اختفوا الخميس الماضي في المحافظة.

المصدر: RT

 

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