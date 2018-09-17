مسلحو ريف حلب يمنعون السكان من ارتياد مناطق سيطرة الجيش السوري

أصدر مجلسا مدينة مارع وناحية أخترين الخاضعتين للمسلحين في ريف حلب الشمالي قرارا، يقضي بمنع السكان من ارتياد مناطق سيطرة الجيش السوري تحت طائلة المحاسبة.

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وأشار المجلسان إلى أن القرار سيعمم على كافة الدوائر الرسمية والأماكن العامة ولوحات الإعلانات في المنطقة.

وأضاف البيان أنه سيتم منح الإذن للحالات الإنسانية وفي حالات الضرورة القصوى فقط، ولم يتحدث البيان عن أسباب هذا القرار، وبرره بالإشارة إلى الأوضاع الأمنية الراهنة والحرص على الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

المصدر: مواقع نت