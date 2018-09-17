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حقيقة اعتقال إمام الحرم المكي في السعودية

أخبار العالم العربي

حقيقة اعتقال إمام الحرم المكي في السعودية
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فنّد نشطاء سعوديون أنباء تداولتها وسائل إعلام عربية، زعمت اعتقال الشيخ بندر عبد العزيز بليلة إمام الحرم المكي الثلاثاء الماضي.

وقدم النشطاء على موقع تويتر، أدلة تدحض تلك الأنباء، حيث نشروا مقطعا مصورا يظهر الشيخ بليلة وهو يؤم الناس في المسجد أثناء صلاة العصر يوم أمس، وهو ما يكذب مزاعم اعتقاله.

وكانت وسائل إعلام عربية، بينها قناة "الجزيرة" و"شبكة رصد" وغيرها، نقلت في وقت سابق، استنادا إلى حساب "معتقلي الرأي" في "تويتر" المتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين، نبأ اعتقال الشيخ بليلة الثلاثاء الماضي.

المصدر: تويتر

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