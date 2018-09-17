تسجيل واحدة والاشتباه بـ3 إصابات بالكوليرا في السعودية
Reuters Khaled Abdullah
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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل إصابة واحدة، والاشتباه بثلاث إصابات بالكوليرا لدى وافدين، وذلك في منطقة لم تسمّها على الحدود مع اليمن.
ونقل التلفزيون السعودي عن مسؤول في الوزارة قوله إن هناك اشتباها بوجود 3 إصابات بمنطقة حدودية مع اليمن، حيث أودى الوباء بحياة ما يربو على ألفي شخص.
وأشار التلفزيون السعودي إلى أن الإصابات الثلاث سجلت لدى وافدين، وهم يتلقون العلاج اللازم في جازان الواقعة على مسافة حوالي ألف كم جنوب غرب العاصمة الرياض.
والكوليرا مرض معوي خطير ينتقل عن طريق الغذاء والماء الملوث، ولا تتعدى فترة حضانته عدة ساعات، وأعراضه الإسهال الحاد والجفاف وقد ينتهي بالموت.
المصدر: رويترز
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