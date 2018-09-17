تقليص جديد في مخصصات واشنطن للفلسطينيين

أكد مسؤول في السفارة الأمريكية في إسرائيل الأحد أن بلاده أوقفت مساعدات إضافية للفلسطينيين كانت مخصصة لبرامج تدعم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وطالت الاقتطاعات الأخيرة برامج حول المصالحة تشمل فلسطينيين وكذلك يهودا وعربا إسرائيليين قيمتها نحو عشرة ملايين دولار، لتضاف إلى اقتطاعات تزيد عن 500 مليون دولار.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله: "أعدنا توجيه قسم من العشرة ملايين دولار التي كانت مقررة لفض النزاع"، موضحا أن القسم المتعلق بالفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة سيستخدم لتعزيز برامج داخل إسرائيل بين يهود وعرب إسرائيليين.

ولم يوضح الجانب الأمريكي ما إذا كان وقف المساعدة الأخيرة يعني إلغاء كل المساعدات للفلسطينيين المتصلة بقطاعات غير أمنية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقف المساعدة للفلسطينيين لإرغامهم على التفاوض فيما يحضّر البيت الأبيض خطة جديدة للسلام في الشرق الأوسط.

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وكثفت الإدارة الأمريكية إجراءاتها ضد الفلسطينيين في الآونة الأخيرة وأوقفت المساعدة الثنائية تقريبا وألغت الدعم المالي لـ"الأونروا"، وقررت إغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، كما ألغت تأشيرات الإقامة للسفير الفلسطيني حسام زملط وأفراد عائلته.

المصدر: أ ف ب