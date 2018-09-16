عشراوي: تصرف واشنطن بحق بعثة منظمة التحرير سلوك انتقامي حاقد

اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن إلغاء السلطات الأمريكية تأشيرات الإقامة لعائلة رئيس مكتب منظمة التحرير في واشنطن، سلوك انتقامي وحاقد.

وقالت عشراوي الأحد في تصريحات لـ"رويترز": "هذا السلوك الانتقامي من قبل الإدارة الأمريكية يدلل على ما وصلت إليه من حقد على فلسطين قيادة وشعبا ليطال النساء والأطفال الأبرياء".

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وأضافت أن السلطات الأمريكية "تلجأ لمستوى جديدة من العقوبات عبر استهداف عائلة السفير حسام زملط، ومطالبتهم بمغادرة الولايات المتحدة فورا رغم أن التأشيرات سارية حتى عام 2020... إنها طريقة غير إنسانية ومتعمدة مما شكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية -الأمريكية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية".

وأشارت عشراوي إلى أن "السلطات الأمريكية أبلغت موظفي البعثة في واشنطن بالإجراءات المترتبة على إغلاق مكتب المنظمة بما في ذلك مطالبتهم بالتوقف عن العمل وإغلاق حساباتهم المصرفية، وهذه الإجراءات التعسفية تضمنت أيضا إلغاء التأشيرات الأمريكية لعائلة السفير حسام زملط مما اضطر ابنه سعيد (7 أعوام) وابنته ألما (5 أعوام) لترك مدرستيهما في واشنطن ومغادرة البلاد".

المصدر: "رويترز"