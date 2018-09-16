وزيرة دفاع ألمانيا: ملتزمون بمساعدة العراق

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين أن العراق يحتاج لبقاء قوات بلادها فيه لفترة طويلة للمساعدة في إعادة بناء الجيش العراقي الذي يطارد ما تبقى من فلول تنظيم "داعش".

وقالت الوزيرة خلال زيارتها للقوات الألمانية في قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد، إن ألمانيا، التي تنشر 125 جنديا في العراق، ملتزمة بمساندة بغداد خلال عملية إعادة الإعمار الآن بعد أن انتهى رسميا القتال لاستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها "داعش".

وأضافت أن العراق لا يحتاج إلى الاستقرار وحسب، بل أيضا إلى نمو اقتصادي وتعاون، معلنة أن ألمانيا استثمرت نحو 1.4 مليار يورو (1.63 مليار دولار) في العراق منذ عام 2014.

المصدر: رويترز