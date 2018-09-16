انطلاق المرحلة العملية من التمرين الأمريكي السعودي (صور)

انطلقت مرحلة التطبيق العملي من التمرين العسكري الأمريكي السعودي المشترك "درع الوقاية 2" بتنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة أن المرحلة العملية جاءت عقب انتهاء المرحلة النظرية بـ"نجاح"، بهدف التعامل مع الأزمات الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل.

وأوضحت أن التمرينات تجرى بمشاركة القوات الأمريكية وجميع أفرع القوات المسلحة والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية وبمساندة عدة جهات حكومية سعودية ممثلة في وزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر بالإضافة إلى عدد من المراقبين من وزارة الحرس الوطني في البلاد.

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وبدأت المرحلة العملية من التمرين بتلقي مركز العمليات بلاغا افتراضيا يفيد بـ"وجود عامل تلوث نتيجة أحد الأعمال المعادية حيث يتم رفع حالة الاستعداد والإنذار بوجود خطر ثم ترسل فرق الاستطلاع والكشف للمنطقة الملوثة بعد ارتداء لباس الوقاية ضد أسلحة الدمار الشامل لإجراء مسح شامل لمنطقة التلوث بالأجهزة المخصصة للكشف ثم يتم نقل الجرحى والمصابين إلى منطقة التطهير بالتعاون مع الجهات المساندة، وذلك لتطهير المصابين من عوامل التلوث ونقلهم إلى المستشفيات الميدانية الخاصة".

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وأشارت الوكالة السعودية إلى أن المشاركين أبدوا "أعلى درجات التميز في التنفيذ والأداء الذي يحاكي الواقع لاكتساب المزيد من الخبرة وصقل المهارة للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد" للقوات المسلحة السعودية.

المصدر: واس