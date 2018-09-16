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عون: اللبنانيون لن ينسوا مواقف أمير الكويت

أخبار العالم العربي

عون: اللبنانيون لن ينسوا مواقف أمير الكويت
Reuters
الرئيس اللبناني ميشال عون
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أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، وناقش معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

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وأكد عون على "متانة هذه العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت وتجذرها"، مشيدا بـ "مواقف أمير الكويت الداعمة للبنان في كل الظروف التي مر بها"، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضافت الوكالة أن عون والشيخ الصباح توافقا على أن لا شيء يمكن أن يؤثر على "صلابة العلاقات اللبنانية- الكويتية على المستويين الرسمي والشعبي". 

هذا وسبق وأن أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن رفضه لأي تطاول على الكويت وأميرها، وذلك بعد انتقاد إعلامي لبناني الأمير صباح الأحمد الصباح عبر قناة "المنار"، واحتجاج الكويت على ذلك.

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المصدر: وكالات

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