العاهل السعودي يستقبل غوتيريش في جدة

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، داخل مكتبه في قصر السلام بجدة اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وذكرت صحيفة الرياض، أنه جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الدولية، ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار العالمي.

وشارك في الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي، خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الخارجية، عادل الجبير، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي.

وحضر الأمين العام للأمم المتحدة مراسم توقيع اتفاقية السلام، بين إثيوبيا وإريتريا، في جدة، برعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

المصدر: صحيفة الرياض