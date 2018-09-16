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الرئيس الأريتري ورئيس وزراء إثيوبيا يوقعان اتفاقية جدة للسلام برعاية الملك سلمان

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الرئيس الأريتري ورئيس وزراء إثيوبيا يوقعان اتفاقية جدة للسلام برعاية الملك سلمان
قناة الإخبارية ‏ @alekhbariyatv
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وقع الرئيس الإرتيري، أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، اتفاقية جدة للسلام بين الدولتين، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وحضر مراسم التوقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقلد العاهل السعودي عقب توقيع اتفاقية السلام الرئيس الإريتري، ورئيس الوزراء الإثيوبي قلادة الملك عبد العزيز.

المصدر: واس

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