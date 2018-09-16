الرئيس الأريتري ورئيس وزراء إثيوبيا يوقعان اتفاقية جدة للسلام برعاية الملك سلمان

وقع الرئيس الإرتيري، أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، اتفاقية جدة للسلام بين الدولتين، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

برعاية #خادم_الحرمين_الشريفين.. رئيس دولة إريتريا ورئيس وزراء أثيوبيا يوقعان اتفاقية جدة للسلام بين بلديهما #الإخباريةpic.twitter.com/L62wuSDhIh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 16, 2018

وحضر مراسم التوقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقلد العاهل السعودي عقب توقيع اتفاقية السلام الرئيس الإريتري، ورئيس الوزراء الإثيوبي قلادة الملك عبد العزيز.

المصدر: واس