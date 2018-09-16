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الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان في سوتشي الوضع السوري

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الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان في سوتشي الوضع السوري
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي سيزور سوتشي في الـ17 سبتمبر، لبحث العلاقات الثنائية والوضع السوري.

وقال الكرملين في بيان: "سيبحث الزعيمان المسائل الراهنة من التعاون الثنائي، ومشاكل التسوية السورية".

وقد تحدث وزير الخارجية الروسي في وقت سابق خلال جلسة عامة للمنتدى الألماني الروسي، عن اجتماع بين بوتين وأردوغان في 7 سبتمبر في العاصمة الإيرانية طهران، ناقشا خلاله كيفية حل مشكلة منطقة إدلب بهدف تقليل المخاطر على السكان المدنيين، مؤكدا أن الزعيمين الروسي والتركي سيبحثان ذلك أيضا خلال اجتماع الـ 17 سبتمبر.

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الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد عقب قمة طهران حول سوريا البيان الختامي لقمة طهران: فصل المعارضة عن الإرهاب في إدلب أمر حاسم

وقد استضافت إيران في 7 سبتمبر، اجتماعا لقادة روسيا وإيران وتركيا، مكرسا للأزمة السورية، واتفقت موسكو وطهران وأنقرة على مواصلة جهودها لحماية المدنيين وتحسين الوضع الإنساني في هذا البلد.

كما اعتبر قادة الدول الثلاث أنه من الضروري تبسيط عملية تشكيل الدستور السوري بهدف تبنيه في أسرع وقت ممكن، متفقين على عقد اجتماع ثلاثي رفيع المستوى في روسيا، لبحث التسوية السورية.

المصدر: تاس

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