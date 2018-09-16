الحلبوسي يعلن موعد فتح الترشيح لرئاسة العراق

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي أن ثلاثاء الأسبوع المقبل سيكون موعدا لفتح الترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية العراقية.

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وفي ختام أول يوم لرئاسته البرلمان العراقي قال الحلبوسي إن "فتح باب الترشيح للمنصب سيكون إلكترونيا من خلال إعلان الموعد عن طريق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب"، ورفع جلسة المجلس إلى يوم الثلاثاء ما بعد المقبل الموافق الـ25 من سبتمبر الحالي.

وفي وقت سابق توقع مصدر كردي، أن يكون السياسي الكردي ملا بختيار المرشح الأوفر حظا لرئاسة الجمهورية.

المصدر: RT + السومرية