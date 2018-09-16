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الحلبوسي يعلن موعد فتح الترشيح لرئاسة العراق

أخبار العالم العربي

الحلبوسي يعلن موعد فتح الترشيح لرئاسة العراق
AFP IRAQI PARLIAMENT
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
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أعلن رئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي أن ثلاثاء الأسبوع المقبل سيكون موعدا لفتح الترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية العراقية.

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مصدر كردي يسمّي المرشح الأوفر حظا لرئاسة العراق

وفي ختام أول يوم لرئاسته البرلمان العراقي قال الحلبوسي إن "فتح باب الترشيح للمنصب سيكون إلكترونيا من خلال إعلان الموعد عن طريق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب"، ورفع جلسة المجلس إلى يوم الثلاثاء ما بعد المقبل الموافق الـ25 من سبتمبر الحالي.

وفي وقت سابق توقع مصدر كردي، أن يكون السياسي الكردي ملا بختيار المرشح الأوفر حظا لرئاسة الجمهورية.

المصدر: RT + السومرية

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