دمشق تغلق سفارتها في العاصمة الأوكرانية وتوضح الأسباب

أكد أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السوري لمراسلتنا في دمشق اليوم الأحد، نبأ إغلاق السفارة السورية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضح سوسان أن إغلاق السفارة جاء بسبب رفض السلطات الأوكرانية تمديد إقامة العاملين فيها ما أدى إلى تعذر متابعة العمل واتخاذ قرار الإغلاق.

وقال سوسان إن المبنى مستأجر وسيتم تسليمه لأصحابه، وعزا قرار السلطات الأوكرانية إلى "تبعيتها للغرب والتزامها موقفهم المعادي للدولة السورية".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق صورة بيان تعتذر فيه السفارة عن استقبال المراجعين لأسباب فنية.

وذكرت مصادر لـRT أن بإمكان المواطنين السوريين في أوكرانيا إجراء معاملاتهم القنصلية عبر القنصلية الفخرية في أوديسا.

وخفضت كييف التمثيل الدبلوماسي السوري، ولم تعد تعترف بوجود سفير سوريا لديها، وإنما بـ"دبلوماسي يدير شؤون السفارة فقط"، بعد اعتراف دمشق بجمهورية القرم أراضي روسية، بموجب استفتاء شعب القرم على الانفصال عن أوكرانيا والعودة إلى قوام روسيا.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة حينها قرارا غير ملزم يعلن بطلان الاستفتاء، الذي أجري في نفس الشهر، ووقفت بصدده سوريا وتسع دول في صف موسكو.

المصدر:RT