البرلمان العراقي ينتخب بشير الحداد نائبا ثانيا لرئيس المجلس

أفاد مراسلنا في بغداد، بأن البرلمان العراقي انتخب اليوم الأحد بشير الحداد نائبا ثانيا لرئيسه، وأن حداد حصل على 185 صوتا، متجاوزا بذلك عتبة النصف زائد واحد المطلوبة.

وأشار إلى أن هيئة رئاسة البرلمان للدورة النيابية الرابعة تسلمت مهامها رسميا بعد انتهاء دور رئيس السن.

إعلام البرلمان العراقي

وكان البرلمان العراقي، قد أعلن أمس السبت فوز محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي برئاسة المجلس، وانتخاب حسن الكعبي مرشح كتلة سائرون، نائبا أولا للرئيس.

المصدر: RT